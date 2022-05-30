Выход смартфона для метавселенной от HTC отложили

Тайваньская компания HTC приостановила работу над новым флагманским смартфоном. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа ссылаются на официальный ответ сотрудника технической поддержки компании. В HTC заявили, что выпуск специального смартфона для метавселенной, анонсированного в марте, не состоится в 2022 году. В качестве причины в корпорации назвали проблемы с цепочками поставок.

При этом в HTC уточнили, что продолжают разработку нового устройства, но сроки выхода девайса не обсуждались. "В любом случае вопрос о том, хочет ли HTC предлагать свое новое флагманское устройство на международном уровне, очень спорный, - оценили новость авторы издания.

Журналисты отметили, что в последнее время HTC столкнулась с финансовыми проблемами. В апреле компания опубликовала отчет за первый квартал, согласно которому оборот составил всего 25 миллионов долларов - самый низкий показатель тайваньской фирмы за последние 20 лет.

HTC была одним из лидеров рынка смартфонов в 2000-х годах. Последним знаковым аппаратом бренда оказался HTC U12+, выпущенный в 2018 году. В 2019 году компания анонсировала смартфон HTC Exodus 1, созданный для работы с технологией блокчейн.