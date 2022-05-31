«АвтоВАЗ» начнет выпуск новой версии Lada Granta

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск упрощенных версий модели Lada Granta c 6 июня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу профсоюза "АвтоВАЗа" Сергея Зайцева, передает Day.Az.

"Да, сборку предполагается начать 6 июня. Версия будет зависеть от наличия комплектующих", - отметил Сергей Зайцев.

О том, что "АвтоВАЗ" готовит к выпуску упрощенную Lada Granta, стало известно в апреле этого года. Модель будет продаваться без подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП ("ЭРА-ГЛОНАСС"), а также ассистентов ABS и ESP.

Кроме того, "АвтоВАЗ" планирует выпускать упрощенные версии других своих моделей. В перспективе завод может собирать не менее 30 тыс. таких автомобилей в месяц. При этом производство машин с ABS, подушками безопасности и другими системами также продолжится.