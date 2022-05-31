Французским чиновникам запретили употреблять слова «киберспорт» и «стример»

Французское правительство запретило чиновникам использовать англоязычный геймерский жаргон, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что соответствующее решение было принято с целью "сохранить чистоту французского языка" и чтобы геймеры не использовали англицизмы в случаях, где можно обойтись родным языком. Тот факт, что изменения были опубликованы в официальном правительственном журнале, означает обязательное соблюдение их госслужащими.

По данным Министерства культуры Франции, английские термины могут стать барьером для людей, несильно погруженных в геймерский быт, а французские термины позволят упростить общение между разными слоями общества.

Приведенные примеры включают замену английских терминов pro gamer, streamer и cloud gaming на joueur professionnel (фр. "профессиональный игрок"), joueur-animateur en direct (фр. "живой-игрок ведущий") и jeu video en nuage (фр. "облачная игра") соответственно. Устоявшийся термин e-sports (киберспорт) во Франции теперь следует называть jeu video de competition (фр. "соревновательная видеоигра").

Отмечается, что французским гражданам не запрещено использовать англоязычные термины, однако государственные служащие больше не смогут использовать их в своих официальных речах.