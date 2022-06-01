https://news.day.az/hitech/1466832.html В WhatsApp добавят новую возможность
В WhatsApp добавят новую возможность
У пользователей бизнес-профилей WhatsApp появится возможность украсить аккаунт с помощью фотообложки, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Возможность устанавливать фотографии в качестве обложек в бизнес-аккаунтах стала доступна в апреле для пользователей WhatsApp Business на iOS. На данный момент новая функция находится в стадии разработки для бета-версии приложения WhatsApp на Android и ПК.
Подобные улучшения призваны сильнее выделять бизнес-аккаунты на фоне пользовательских профилей. О сроках появления функции за пределами бета-версий не сообщается.
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