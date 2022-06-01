В WhatsApp добавят новую возможность

У пользователей бизнес-профилей WhatsApp появится возможность украсить аккаунт с помощью фотообложки, сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возможность устанавливать фотографии в качестве обложек в бизнес-аккаунтах стала доступна в апреле для пользователей WhatsApp Business на iOS. На данный момент новая функция находится в стадии разработки для бета-версии приложения WhatsApp на Android и ПК.

Подобные улучшения призваны сильнее выделять бизнес-аккаунты на фоне пользовательских профилей. О сроках появления функции за пределами бета-версий не сообщается.