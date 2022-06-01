В Telegram появятся новые реакции

Назван возможный список уникальных реакций, которые будут доступны подписчикам Telegram Premium в качестве одной из привилегий, передает Day.Az со ссылкой на Telegram Info.

На данный момент известно, что на платной основе пользователи мессенджера смогут применять семь анимированных реакций на сообщения и посты. Среди дополнительных реакций появится "кит", "голубь", "клоун", "зевающее лицо", "жест ОК", эмодзи "влюбленное лицо" и смайлик "головокружение".

При этом администрация платформы и Павел Дуров еще не сообщали никаких подробностей о подписке Telegram Premium, первая информация о которой появилась в Сети весной 2022 года. Ожидается, что подписчики платного тарифа также будут освобождены от показа рекламного блока. Стоимость подписки и сроки ее появления пока остаются неизвестными.