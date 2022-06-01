Как можно перехватить переписку в WhatsApp?

Разоблачение Службой государственной безопасности Азербайджана гражданина, предлагавшего услугу перехвата чужой переписки в WhatsApp, актуализирует вопрос о том, возможно ли это сделать и каким образом.

Как передает Day.Az, эксперт по информационным технологиям Эльчин Мамедов заявил Xəzər Xəbər, что такая функция доступна в альтернативной версии - WhatsApp Plus.

Специалист считает, что невозможно удаленно взломать чей-то телефон и перехватить переписку по обычному WhatsApp. Однако при добавлении новых сервисов создатели мессенджера не учли некоторых нюансов. Возможности веб-версии позволяют войти в одну и ту же учетную запись, используя другой телефон. Таким образом, с помощью специально разработанной с этой целью программы можно получить доступ к чужой учетной записи WhatsApp.

Как пользователи WhatsApp могут определить, что их учетную запись открыл кто-то другой?

По словам адвоката Анара Рамазанова, получение лицом, не осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, доступа к чужой переписке путем взлома, является уголовно наказуемым деянием. Юрист подчеркнул, это обстоятельство регулируется законом, и нарушители привлекаются к уголовной ответственности.