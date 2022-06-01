На сайте Apple нашли «пасхалку» к грядущей презентации

В преддверии начала конференции WWDC 2022 Apple спрятала на сайте с анонсом мероприятия секретную "пасхалку", сообщает портал 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, если посетить сайт Apple с помощью iPhone или iPad и перейти в раздел "Презентации", в верхней части страницы появится картинка с Memoji-персонажами. При нажатии на изображение на экране устройства в дополненной реальности появится упаковка карточек, посвященная конференции. При повторном нажатии на упаковку, она откроется, и пользователь увидит несколько карт с персонажами Memoji, выполненных в стиле постера к WWDC 2022.

Известно, что во время конференции Apple представит новые версии iOS, iPadOS, WathcOS и MacOS. Также ожидается, что компания привезет на мероприятие новый MacBook Air.

Apple уже не раз использовала "пасхалки" в анонсах своих мероприятий. Например, на странице с анонсом презентации iPhone 12 при нажатии на баннер запускалась дополненная реальность. В ней появлялась интерактивная анимация с разноцветными кругами, в центре которых отображалась дата мероприятия.