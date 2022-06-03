Китай планирует уничтожить спутниковую сеть Илона Маска

Спутниковая группировка Starlink Илона Маска должна быть уничтожена целиком, а не по одному спутнику. Такие выводы содержатся в опубликованном отчете Пекинского института технологий слежения и связи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В документе подчеркивается необходимость разработать технологию уничтожения спутников, которые могут гарантированно вывести из строя всю группировку в случае угрозы национальной безопасности Китая.

"Необходимо использовать комбинацию мягких и жестких методов уничтожения, чтобы некоторые спутники Starlink потеряли свою функциональность и разрушили систему управления всей группировки", - говорится в отчете.

Исследователи утверждают, что у Китая уже есть методы вывода из строя спутников с помощью микроволновых глушителей, лазеров и баллистических ракет, однако для Starlink потеря отдельных спутников не критична - сигнал будет распределен между действующими передатчиками.

В качестве одного из способов борьбы со Starlink предлагается создать собственную сеть спутников на низкой орбите, которая будет отслеживать каждый спутник Илона Маска и в нужный момент синхронно выведет их из строя.

Исследователи напоминают, что в мае 2020 года армия США подписала соглашение со SpaceX об использовании широкополосного доступа Starlink для передачи данных по военным сетям.

В октябре 2020 года SpaceX выиграла контракт стоимостью 150 млн долларов США на разработку спутников военного назначения. А в марте 2021 года Илон Маск объявил о своем плане сотрудничества с ВВС США для дальнейшего тестирования Starlink Internet.