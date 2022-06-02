Стало известно о новой возможности в WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с удалением сообщений. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным портала, в бета-версии мессенджера под номером 2.22.13.5 для устройств под управлением Android тестировщики заметили возможность восстановления удаленных сообщений в чатах. Теперь при удалении сообщения в нижней части экрана будет возникать поле, в котором пользователям будут предлагать отменить удаление.

Отмечается, что благодаря новой функции пользователи смогут возвращать сообщения, которые они по ошибке удалили. Когда именно эта возможность станет доступна для широкого круга юзеров, не уточняется.