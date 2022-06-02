Предсказано превосходство смартфонов над обычными камерами

В Sony предсказали, что смартфоны "убьют" классические фотокамеры в ближайшем будущем. Об этом сообщает японское издание Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на выступление руководителя Sony Semiconductor Solutions Теруши Симидзу на бизнес-брифинге компании. Симидзу заявил, что в течение следующих нескольких лет на смартфоны можно будет снимать более качественные фото, чем на обычные камеры. Топ-менеджер Sony предсказал, что телефоны обойдут по качеству классические камеры ориентировочно к 2024 году.

Согласно прогнозу Симидзу, смартфоны будут превосходить как современные беззеркальные, так и зеркальные камеры. В отчете компании говорится, что мобильные устройства достигнут высокого уровня благодаря новым технологиям, такими как "квантовое насыщение" и улучшение "обработки ИИ". В частности, более крупные пиксели в датчиках камер смартфонов, по словам Симидзу, позволят производителям телефонов применять многокадровую обработку и усложненные алгоритмы искусственного интеллекта.

По словам журналистов, в прогнозах об исчезновении цифровых зеркальных камер нет ничего удивительного. Например, Canon и Nikon ранее признали, что зеркальные камеры являются устаревшим форматом. Специалисты полагают, что профессиональные камеры не исчезнут с рынка, однако их продажи будут снижаться.