Пользователи принтеров по всему миру пожаловались на сбои в работе

Пользователи принтеров Canon Pixma пожаловались на сбои в работе их устройств. Как сообщает The Verge, владельцы указывают на бесконечную перезагрузку и невозможность включить печатные устройства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что множество сообщений с жалобами опубликованы на Reddit и сайте техподдержки Canon. Известно, что проблема затрагивает несколько моделей, как минимум MX490, MX492, MB2010 и MG7520. По мнению большинства пользователей, сбои связаны с недавним обновлением программного обеспечения.

Пока Canon официально не подтвердила информацию о связи перезагрузок с новым ПО. "Мы надеемся вскоре решить проблему", - сказала представитель Canon Кристин Седлачек.

Пользователи отметили, что в некоторых случаях удается остановить бесконечные перезагрузки, если отключить принтер от интернета. С печатным устройством можно взаимодействовать через интерфейс USB.