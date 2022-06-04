Глава автогиганта предрек рынку электромобилей эпоху "ценовых войн"

Генеральный директор компании Ford Джим Фарли заявил, что стоимость электромобилей в ближайшее время должна сократиться в среднем до 25 000 долларов. При этом средняя себестоимость будет составлять примерно 18 000 долларов, передает Day.Az со ссылкой на autonews.ru.

Глава компании уверен, что скоро производители электромобилей развернут настоящие "ценовые войны", что приведет к резкому удешевлению машин.

"Я считаю, что наша отрасль определенно движется к огромной ценовой войне", - сказал Фарли на конференции Bernstein Strategic Decisions в Нью-Йорке.

Он отметил, что в настоящее время производство электромобиля все еще обходится намного дороже, чем выпуск автомобиля с бензиновым двигателем. Например, электрический кроссовер Mustang Mach-E стоит около 44 000 долларов, причем одна только батарея обходится в 18 000 долларов, а зарядное устройство - еще в 3 000 долларов. При этом схожий по габаритам и оснащению Ford Edge стоит 25 000 долларов.

Однако Фарли уверяет, что скоро цена на электромобили пойдет вниз: это произойдет из-за появления новых по своему составу аккумуляторов, в которых будет меньше дорогих и дефицитных металлов, таких как никель и кобальт. Кроме того, по его словам, для сборки электромобилей потребуется меньше времени и труда, что сэкономит больше денег.

"Половина приспособлений, рабочих мест, сварных швов, на 20% меньше крепежа", - пояснил глава Ford.

Снизить цены, по его мнению, поможет и уменьшение расходов на дистрибуцию. Этого можно добиться за счет сокращения трат на поддержание большого количества машин на дилерских складах и уменьшения расходов на рекламу, на которую сейчас у Ford уходит около 500-600 долларов за каждый проданный автомобиль.

Есть и другие источники для снижения стоимости автомобилей в будущих ценовых войнах. Например, реализация машин с минимальной наценкой. Но при этом производители будут зарабатывать за счет продажи программных услуг, в том числе функций автопилота.

По словам Фарли, ценовая война уже идет в Китае, где сегодня продается более половины электромобилей в мире. А самым популярным из них является китайский автомобиль Wuling, который стоит около 8 000 долларов.

Руководитель компании отметил, что первый из электромобилей Ford следующего поколения будет готов в 2026 году. К тому времени компания не только разработает новые модели, но и переоборудует свои заводы под выпуск электромобилей, а также создаст нужные мощности для производства аккумуляторов.