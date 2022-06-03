Роботы впервые клонировали поросят

Ученые из Нанькайского университета в Китае разработали новый способ клонирования, в котором принимает участие только робот, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

В эксперименте задействовали самку обыкновенной свиньи. Ей провели искусственное оплодотворение. Каждое действие было полностью автоматизировано, поэтому робот смог выполнить процедуру самостоятельно, без участия людей. Эксперимент прошел успешно - на свет появились семь поросят.

Ученые отметили, что у этого метода большие перспективы. Робот действует более точно и реже повреждает клетки, тогда как люди во время проведения операции чаще ошибаются.

В 2017 году в Нанькайском университете уже вывели клонированных поросят с участием робота, однако тогда модели все же потребовалась помощь людей.