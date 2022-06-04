Создан суперкомпьютер для цифрового «клонирования» людей и городов

В Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н.Э. Баумана создан первый в мире суперкомпьютер с процессорами на отечественной микроархитектуре "Леонард Эйлер" - "Тераграф". Об этом Gazeta.ru сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, а подробно рассказал генеральный конструктор проекта Алексей Попов, передает Day.Az.

Компьютер предназначен для работы с так называемыми графами. Графы - это совокупность объектов и связей между ними на основе параметров этих объектов. Вычленяя в больших базах данных графы и связи между ними, "Тераграф" может создавать цифровые копии сложных реальных систем, будь то города или организм человека.

Алексей Попов сказал, что особенность работы "Тераграфа" c графами в долгосрочной перспективе позволит создавать цифровые двойники людей и проводить на них эксперименты с разными курсами лечения, чтобы подобрать самый эффективный. Процессор, анализируя исходные данные, будет предлагать для курса лечения разные решения. Это свойство устройства он называет "интуицией".

"Представьте, что у вас на компьютере отображаются разные параметры человеческого организма. В программе можно проследить влияние разных препаратов на них, не подвергая опасности пациента. Подобрав оптимальное решение в программе, лечение можно применить к человеку", - сказал Попов.

Попов также отметил, что, несмотря на стадию прототипа, проектом уже заинтересовались в Департаменте информационных технологий Москвы и Центре системной биологии при Роспотребнадзоре.

На данный момент "Тераграф" готовится к пилотному использованию в стенах университета имени Баумана. По словам Попова, суперкомпьютер будет использоваться для расчета угроз безопасности государства на основе подготовленных командой разработчиков графов. Проект должен стартовать до конца 2022 года.