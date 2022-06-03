Маск покажет рабочего робота-гуманоида Tesla Bot

Илон Маск объявил в Twitter, что покажет рабочий прототип робота-гуманоида Tesla Bot 30 сентября. На этот день миллиардер перенес ранее запланированную на 19 августа конференцию Tesla AI Day 2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Tesla AI Day перенесен на 30 сентября, так как к тому времени у нас может появиться прототип Optimus", - заявил Маск.

Впервые объявив о проекте в прошлом году, Маск пообещал, что у Tesla будет рабочий прототип к концу 2022 года. Недавно миллиардер также заявил, что компания намерена начать производство робота в 2023 году. Маск неоднократно отмечал, что робот является сейчас приоритетным продуктом в компании.

Маск сказал, что робот сначала будет запрограммирован для выполнения простых и повторяющихся задач, в том числе производственных. Tesla планирует со временем улучшать робота, чтобы он мог выполнять более широкий спектр задач, что сделает его полезным как для коммерческих, так и для потребительских рынков.