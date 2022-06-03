Популярные смартфоны Samsung разочаровали владельцев

Смартфоны Samsung на базе чипсетов Exynos не могут запускать игру Diablo Immortal, сообщает портал Android Authority. Blizzard работает над исправлением и может отключить загрузку для затронутых устройств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди неподдерживаемых устройств значатся Galaxy A12, A13, A21s, A51, Galaxy A Quantum, Galaxy S10, Note 10, F12 и F62, M12, M13 и M62, а также XCover 5. Кроме того, портал SamMobile пишет, что даже новейший Exynos 2200, на котором работает флагманская линейка S22, столкнулся с графическими проблемами и сбоями, которые делают игру неиграбельной.

Отмечается, что Samsung может приостановить загрузку новой игры для неподдерживаемых устройств, пока не будет выпущено исправление. Компания, вероятно, обеспокоена количеством негативных отзывов владельцев устройств.

Diablo Immortal - это игра во вселенной одноименной франшизы от Blizzard, представленная 1 июня для Android, iOS и ПК.