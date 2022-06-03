Названы лучшие гаджеты Apple

Разработчики популярного бенчмарка Antutu опубликовали список гаджетов Apple, которые получили высокие пользовательские оценки по удовлетворенности в мае. Лидером оказался iPhone SE первого поколения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на то, что iPhone SE дебютировал более шести лет назад, смартфон уже несколько месяцев удерживает первую строчку в рейтинге. SE первого поколения оснащался 4-дюймовым экраном и собирался на базе iPhone 5s. Единственным отличием iPhone SE от 5s был чип Apple A9, который также устанавливался в iPhone 6s. Всего, по версии Antutu, устаревшим устройством довольны 97,99% пользователей.

На втором месте с 97,5% положительных отзывов расположился iPad Air 2020 года. Планшет получил новый безрамочный дизайн в стиле iPad Pro, 10,9-дюймовый экран и сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке включения.

iPhone 6s Plus, представленный в 2015 году, замыкает тройку лидеров с 97,18%. В список также попали 10,5-дюймовый iPad Pro 2017 года, iPhone 12 mini, 6s, 7, SE второго поколения, а также iPad Pro 4 и iPad Pro 5 с в модификации с 12,9 и 11-дюймовыми дисплеями соответственно.