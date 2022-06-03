НАСА купило у SpaceX пять запусков Crew Dragon

НАСА купило у американской компании SpaceX пять запусков космического корабля Crew Dragon для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации отмечается, что это позволит американской компании Boeing без спешки завершить работы по космическому кораблю Starliner, который в конце года может совершить первый полет с экипажем к МКС, а впоследствии - обеспечить время на его адаптацию к новой ракете Vulcan.

SpaceNews напоминает, что в феврале НАСА купило у SpaceX три миссии Crew Dragon за 776 миллионов долларов.

Издание отмечает, что имеющиеся контракты позволяют запускать к МКС Crew Dragon вплоть до 2030 года, а Starliner - до 2030-го.

SpaceNews напоминает, что все партнеры по МКС, за исключением России, согласовали продление работы станции до 2030 года.