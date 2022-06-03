Пользователи смартфонов рассказали, как используют дополнительные камеры

Большинство владельцев современных смартфонов используют перископические камеры и телеобъективы в качестве лупы, чтобы читать текст и различать другие детали на расстоянии. Об этом стало известно по результатам опроса читателей портала Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе опроса 72,36% респондентов заявили, что приближают изображение с камеры, но при этом фактически не делают снимков, а 12,29% опрошенных отметили, что всегда делают снимок при увеличении.

Так, например, один из пользователей поделился, что использует приближение на Samsung Galaxy S22 Ultra, чтобы разглядывать знаки парковки на расстоянии двух кварталов. Владелец смартфона Google Pixel же отметил, что фотографирует в приближенном состоянии, потому что функция Super Res Zoom выполняет дополнительную обработку фотографии. Таким образом, качество картинки получается лучше.

При этом около 15,34% опрошенных читателей сказали, что их смартфон не оснащен телеобъективом, так как такие камеры не распространены в бюджетных устройствах или даже в доступных флагманах.