Назван самый популярный кнопочный телефон

Аналитики IDC оценили объемы рынка кнопочных телефонов в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, продажи кнопочных телефонов в штучном выражении снизились на 28,5 процента в годовом исчислении, до 58,9 миллиона единиц. Однако девайсы данной категории до сих пор остаются востребованными - кнопочные аппараты занимают 16 процентов от общего объема продаж телефонов в мире. Объем рынка за первый квартал оценили примерно в один миллиард долларов.

Также аналитики IDC назвали самый популярный кнопочный телефон - им оказался Nokia 105. На второй позиции разместили Tecno T402. Остальные места в топ-5 заняли аппараты Itel Mobile - IT5260, IT2173 и IT2171. Лидером рынка признали Itel Mobile.

При этом авторы отмечают, что Nokia продолжает укреплять свои позиции на рынке кнопочных устройств. Так, в Северной Америке выручка компании выросла на 87 процентов, Западной Европе - 37 процентов. В Великобритании кнопочные аппараты Nokia заняли третье место на местном рынке смартфонов.