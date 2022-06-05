В Китае создали умную подушку для людей с больной шеей

Ученые из Китая разработали умную подушку с автономным питанием для отслеживания качества сна людей с заболеваниями шейного отдела позвоночника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи создали систему, которая заряжается от движений головы спящего пользователя с помощью трибоэлектрических наногенераторов. Именно они и генерируют электрический ток.

Тестирование устройства показало, что подушка может отслеживать распределение давления человеческой головы, когда она меняет положение. Сенсоры в устройстве очень чувствительны и могут зафиксировать даже незначительные движения.

Сообщается, что умная подушка также может пригодиться пользователям, склонным к падению с кровати.