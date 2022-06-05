"Тесла" сокращает рабочие места

Компания "Тесла" может сократить 10% рабочих мест и, более того, корпорация приостанавливает приём новых сотрудников по всему миру. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в письме менеджерам. По его словам, у него "очень плохое предчувствие по поводу экономики", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По итогам первого квартала этого года валовая прибыль "Теслы" превысила 5,5 млрд долларов, доходы оказались на 87% выше, чем за год до этого. Но итоги второго квартала - их подведут 30-го июня - ожидаются более скромные.

Илон Маск никак не конкретизировал свои опасения. Аналитики считают, что на рынок электромобилей сильно влияют последствия пандемии и глобальная нехватка полупроводниковых микросхем; конкретно для "Теслы" эти проблемы вылились в долгий простой гигантского завода в Шанхае.