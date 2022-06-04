Китай запускает пилотируемый корабль к своей орбитальной станции

Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" к китайской орбитальной станции Tiangong состоится в воскресенье, 5 июня. Об этом сообщил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"5 июня примерно в 10:44 по пекинскому времени состоится запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-14"", - объявил он в эфире Центрального телевидения Китая.

Сицян уточнил, что старт будет осуществлен с космодрома Цзюцюань. Корабль выведет на орбиту ракета-носитель Long March-2F (CZ-2F, "Чанчжэн-2F"). Экипаж проведет на станции около шести месяцев и вернется на Землю в декабре этого года.

Также были объявлены имена тайконавтов, которые вошли в состав экипажа "Шэньчжоу-14". Среди них двое мужчин - Чэнь Дун (командир) и Цай Сюйчжэ, а также одна женщина - Лю Ян.