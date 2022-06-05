Mazda отзовет почти 20 тыс. автомобилей

Компания Mazda отзывает в России для ремонта 19 795 автомобилей моделей 3, 6, CX-5, CX-9, MX-5, выпущенных в период с апреля 2018 года по январь 2019 года. Об этом сообщает "Росстандарт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях, которые попадают под действие данной кампании, рабочее колесо топливного насоса низкого давления может деформироваться, что может вызвать выход насоса из строя. Это, в свою очередь, может привести к прекращению возможности пуска двигателя и/или к его самопроизвольной остановке", - говорится в сообщении.

Российские дилеры Mazda проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в ближайший сервисный центр для бесплатной замены топливного насоса.