Раскрыты изменения экрана в культовом гаджете Apple

Южнокорейская компания Samsung решила начать производство OLED-дисплеев для культового гаджета Apple, новой модели планшета iPad. Об этом сообщает издание TheElec, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что производственная линия будет создана специально для Apple, в планшетах которой впервые будет использоваться технология OLED.

По данным издания, американская Apple со временем планирует активнее использовать OLED-панели, причем не только для планшетов, но и линеек ПК и ноутбуков.

По оценке TheElec, производство новой линейки дисплеев начнется в 2024 году. Однако журналисты посчитали, что Apple может готовиться выпустить iPad с OLED-дисплеем уже в этом году, но с экраном не от Samsung.