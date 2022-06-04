Илона Маска «поймали» на слежке за сотрудниками

Компания Tesla внимательно следила за постами некоторых сотрудников в социальных сетях как минимум в 2017 и 2018 годах. Как сообщает телеканал CNBC, для мониторинга была нанята PR-фирма MWW, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что компания, которую возглавляет бизнесмен Илон Маск, изучала действия сотрудников в Facebook из-за их попыток создать профсоюз на заводе производителя электрокаров в американском Фремонте.

По данным CNBC, консультанты MWW в том числе просканировали соцсети на наличие разговоров о Tesla и профсоюзах, а также разработали план действий и коммуникации с сотрудниками на основе исследования.

В MWW рассказали телеканалу, что для компаний нормально следить за публикациями в социальных сетях. По словам Артура Уитона, эксперта по автомобильной промышленности и трудовым отношениям, подобные действия Tesla могут стать нарушением трудового законодательства, если компания будет активно препятствовать объединению сотрудников в профсоюзы.