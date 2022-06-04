Цукербергу предложили уволиться из Facebook

Информатор Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что не видит возможностей для развития компании Meta, пока Марк Цукерберг не уйдет с поста главы соцсети. Об этом она рассказала в интервью агентству Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я считаю, что компания не сможет восстановиться, пока он будет оставаться ее руководителем", - отметила Хауген, в прошлом работавшая ведущим менеджером по борьбе с дезинформацией пользователей в Facebook.

Она уверена, что Цукерберг не осознает все влияние его проектов на людей и те негативные последствия, которые несут его решения. "Марк воспринимает Facebook как зеркало. Он не осознает ту силу, что имеет лично, и ту силу, которая имеется у его проектов", - добавила информатор.

Хауген также призвала не демонизировать главу Meta, так как считает, что это никак не поможет компании и ее сотрудникам. "У него 56% всех голосов. Никто, кроме Марка Цукерберга, не может контролировать Facebook прямо сейчас", - заключила она, указывая на слишком большую роль одного человека в принятии решений всей компании.