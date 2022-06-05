Mercedes-Benz отзывает почти миллион автомобилей

Компания Mercedes-Benz отзывает около одного миллиона автомобилей по всему миру из-за возможных технических проблем с тормозами.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщило агентство Reuters.

Согласно данным федерального автотранспортного ведомства, только в Германии будут отозваны около 70 тысяч машин. В результате обнаруженной коррозии, которая может поразить усилитель тормоза, есть опасность проблем с тормозной системой.

Производитель сообщил, что в пострадавших машинах усилитель тормоза не работал должным образом. Компания намерена проверить указанные автомобили, владельцам будут предложены решения, до момента проверки их просят не пользоваться автомобилями.