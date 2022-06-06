Новый смартфон от Google продают задолго до назначенного времени

В сети выставили на продажу бюджетный смартфон Google Pixel 6a почти за два месяца до релиза, сообщает 9to5google. Официальный старт продаж назначен на 21 июля, передает Day.Az.

Смартфон оказался выставлен на продажу в Малайзии. Предположительно, этот же продавец разместил в TikTok распаковку Pixel 6a, которая разошлась по сети. Стать владельцем новинки предлагается за сумму чуть более $500. При этом официальная стоимость смартфона составляет $450.

Отмечается, что на малазийского продавца Pixel 6a зарегистрировано несколько Pixel 6a, и он, вероятно, является реселлером. Это объясняет также, почему на странице продавца выставлен на продажу ряд других устройств.

В конце мая на eBay также был выставлен на продажу прототип Google Pixel 7, однако Pixel 6a из Малайзии является финальным образцом, который должен был поступить в продажу в июле. При этом покупка такого устройства, как отмечает редакция 9to5google, может быть опасной.