В России завод Renault официально переименован в «Москвич»

ЗАО "Рено Россия" официально переименовали в АО "Московский автомобильный завод "Москвич"", соответствующие изменения зарегистрировала налоговая служба, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Как сообщает "Коммерсантъ", изменения в реестр ЕГРЮЛ были внесены 3 июня. Руководителем переименованной организации вместо Яна Птачека из Renault стал Дмитрий Пронин, который ранее занимал руководящую должность в Департаменте транспорта Москвы.

Деятельность АО "Московский автомобильный завод "Москвич" будет контролироваться Департаментом городского имущества Москвы.

Напомним, Renault покинула российский рынок. Все активы компании перешли в госсобственность в середине мая. Мэрия Москвы, получив контроль над заводом компании, который расположен в столице, объявила о возобновлении производства марки "Москвич".