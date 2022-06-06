Миллион Mercedes-Benz попали под отзыв

Без малого миллион автомобилей Mercedes-Benz попали под отзыв из-за неисправных тормозов. Федеральное транспортное управление Германии (KBA) объявило о том, что владельцам 993 407 "Мерседесов" со всего мира придётся внепланово посетить сервис. На родине автогиганта с проблемой столкнутся около 70 тысяч автолюбителей. Отзывная кампания затронет кроссоверы Mercedes-Benz ML (W164) и GL (X164), а также минивэны R-Class (W251), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Mercedes-Benz инициировал отзывную кампанию, проанализировав сервисную историю. Оказалось, что на ML, GL и R-Class, выпущенных в период с 2004-го по 2015 год, может проржаветь вакуумный усилитель тормозов, в результате чего снижается эффективность замедления, а в отдельных случаях тормоза могут отказать вовсе.

Представитель Mercedes-Benz подтвердил, что "особенно сильное или резкое" торможение может спровоцировать разрушение усилителя тормозов, повреждённого коррозией. Хотя такое развитие событий маловероятно, риск аварии есть, поэтому Mercedes-Benz подготовил "немедленный отзыв".

Автомобили с возможным дефектом будут продиагностированы у официальных дилеров; при необходимости усилитель тормозов будет заменён бесплатно. До проверки Mercedes-Benz просит клиентов не садиться за руль.