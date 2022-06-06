Нейросеть DALL-E 2 дорисовала Моне Лизе ноги

Пользователи нейросети DALL-E 2, которая создает изображения по текстовому описанию, опубликовали дорисованные искусственным интеллектом классические картины. Так, например, картина "Мона Лиза" превратилась из портрета в изображение во весь рост - у девушки на картине появились ноги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для использования нового режима в нейросети DALL-E 2, пользователю необходимо задать какое-то конкретное изображение, после чего алгоритмы "расширят" его границы.

Среди доработанных картин также значатся "Бурлаки на Волге" Репина, "Апофеоз Войны" Верещагина, "Утро в сосновом лесу" Шишкина и Савицкого и многие другие работы русских и зарубежных художников. Опубликованные изображения выполнены в том же стиле, что и оригинальные, однако на некоторых искусственных снимках заметны блики, которых не было в классических картинах.