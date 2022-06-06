Samsung разработает недорогой складной смартфон

Samsung планирует создать дешевый складной телефон, сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа ссылаются на известного Twitter-инсайдера под ником chunvn8888. По словам специалиста, корейская корпорация начала работу над недорогим складным смартфоном. Автор предположил, что девайс пополнит серию Samsung Galaxy A, под которой выпускаются доступные телефоны бренда.

Инсайдер не стал рассказывать о точных сроках выпуска устройства. При этом он полагает, что аппарат появится на рынке не раньше 2024 или 2025 года.

Журналисты издания напомнили, что ранее в сети появлялись сообщения о разработке компромиссного складного смартфона Galaxy Z Fold Lite. Предполагалось, что телефон получит 7-дюймовый основной и 4-дюймовый дополнительный экран.

В настоящий момент самым доступным складным устройством на рынке считается Samsung Galaxy Z Flip, выпущенный в феврале 2020 года. Исходя из того, что стоимость аппарата составляет 1000 долларов, специалисты полагают, что новый телефон Samsung окажется заметно дешевле.