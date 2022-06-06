Microsoft тестирует полезное нововведение для Windows 11

Компания Microsoft тестирует нововведение для Microsoft Store, которое улучшит процесс обновления приложений в Windows 11, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас во время обновления приложение "вылетает" и повторно запускается при окончании установки новой версии. Такой процесс нередко приводит к тому, что пользователи теряют данные в запущенном приложении. В грядущей версии Windows 11 приложения будут обновляться только тогда, когда они закрыты.

Также будет добавлена поддержка Arm64, благодаря чему работа сервиса на таких устройствах как Surface Pro X станет более плавной.

Новая версия Windows 11 с нововведениями Microsoft Store будет доступна всем пользователям ОС от Microsoft в ближайшие месяцы.