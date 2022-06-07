Xiaomi 12 Ultra показали со всех сторон

Качественные изображения смартфоны Xiaomi 12 Ultra были опубликованы сетевым информатором Стивом Хеммерстоффером (Steve Hemmerstoffer), известным под ником Onleaks.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, источник пишет, что габариты смартфоны составят 161,9 х 74,3 х 9,5 мм. Xiaomi 12 Ultra будет выделяться своей камерой. В основном блоке будет целых восемь вырезов. Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, сверхширокоуогольный модуль будет 48-мегапиксельным. Перископная камера также имеет разрешение 48 Мп. Селфи-камера разрешением 20 Мп предложит зум, подробности о котором не сообщаются.

Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi, председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Group, сегодня опубликовал новую фотографию, на которой показаны камера Leica, позволяющая делать только черно-белые фотографии, и объектив Nox 50mm F/0,95. Под этим сообщением многие пользователи Weibo высказали предположение, что Xiaomi 12 Ultra станет новым королём ночной съёмки.

Ожидается, что Xiaomi 12 Ultra получит изогнутый по бокам OLED-экран с частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+, новую технологию обработки изображений и поддержку быстрой зарядки. Жидкостная линза, которая дебютировала в Xiaomi Mix Fold, была доработана для Xiaomi 12 Ultra и объединяет макро- и сверхширокоугольный объективы.