Илон Маск пригрозил Twitter

Основатель компании Tesla Илон Маск, который в апреле договорился о покупке Twitter, может отказаться от этой сделки из-за того, что соцсеть мешает ему получать сведения о фейковых аккаунтах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, об этом сказано в письме, которое адвокат предпринимателя Майк Ринглер направил руководству сервиса.

В письме говорится, что препятствование в получении информации о фейковых и спам-аккаунтах является нарушением условий соглашения о сделке. Таким образом, Маск оставляет за собой право не завершать или расторгнуть сделку. Как сообщает "Коммерсант", акции Twitter после этого упали на 6%. В руководстве сервиса пока не комментируют письмо.

В конце мая акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска за несвоевременное раскрытие информации о его доли в компании.

Также сообщалось, что на фоне приостановки сделки по приобретению Маском Twitter за $44 млрд акции соцсети упали на 20%, а акции Tesla подорожали более чем на 5%. Сам предприниматель пояснил, что ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. Бизнесмен считает, администрация соцсети "значительно сфальсифицировала" статистику о числе фейковых аккаунтов. По его оценкам, боты ежедневно составляют более 90% активных пользователей Twitter.