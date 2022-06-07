Apple показала новый бюджетный ноутбук

Компания Apple в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022 представила новый MacBook Air с новым процессором M2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Как утверждает компания, процессор на 35% быстрее предыдущего поколения M1. Чип поддерживает 24 ГБ единой памяти, а также имеет восьмиядерный процессор и десятиядерное видеоядро.

Ноутбук получил новый дизайн в стиле MacBook Pro с прямыми гранями и вырезом под фронтальную камеру в экране. MacBook Air получил 13,6-дюймовый дисплей Liquid Retina, он на 25% ярче прежнего и насыщеннее. Его толщина составила всего 11,3 мм- это на 20% меньше и тоньше прошлой модели.

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Стоит новый MacBook Air с процессором М2 от $1199 [73 тыс. руб/] - некоторые журналисты уже отметили, что модель бюджетная. В продаже устройство появится с июля 2022 года.