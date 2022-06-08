Около трети жителей Земли не пользуются интернетом

Около трети населения Земли не пользуются интернетом, в основном из-за высокой стоимости услуг связи и цифровых электронных устройств. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, говорится в докладе Международного союза электросвязи (МСЭ).

"Сейчас только 5% населения планеты все еще не имеет физического доступа к широкополосному мобильному сигналу", - говорится в докладе.

В то же время, по данным МСЭ 32% из тех, кто находится в зонах действия широкополосной сети и теоретически может подключаться к интернету, "пребывают офлайн из-за запретительно высоких тарифов на услуги связи, отсутствия доступа к электронным устройствам или же вследствие недостаточной осведомленности, нехватки навыков или способности находить полезный контент".

В докладе подчеркивается, что лишение огромных слоев человечества возможностей, предлагаемых интернетом, тормозит экономическое развитие и усугубляет неравенство. Они обращают внимание на "цифровой разрыв" между бедными и богатыми странами, городом и деревней, женщинами и мужчинами, молодежью и людьми старшего возраста. К примеру, в странах с низкими доходами на душу населения пользуются интернетом, а с высокими - до 91%.