В России создадут беспилотник палубного базирования

В России разработают беспилотный летательный аппарат палубного базирования, первый испытательный полет которого запланирован на 2025 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, передает Day.Az.

Источник уточнил, что эскизное проектирование ударных и разведывательных беспилотников палубного базирования должно начаться во второй половине 2022 года, в 2024 проект должен быть сдан.

"Первый образец отечественного палубного беспилотника выполнит испытательный полет через три года. Серийное производство аппарата для ВМФ начнется в 2026 году", - сказал источник.