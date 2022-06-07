Google оштрафовали на $100 млн

Компания Google заплатит $100 млн жителям Иллинойса в рамках коллективного иска, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Суд постановил, что функция автоматического распознавания лиц в приложении "Google Фото" нарушает закон штата Иллинойс, запрещающий сбор и хранение биометрических данных (BIPA) без письменного уведомления пользователя.

В жалобе говорится, что Google прямо нарушает этот закон, поскольку компания якобы собирает и анализирует данные лиц пользователей без уведомления и получения письменного согласия.

В результате коллективного иска Google согласилась на выплату штрафа в размере $100 млн и обязана предоставить пользователям уведомление о функции распознавания лиц. Жители Иллинойса, которые пользовались приложением "Google Фото" в период с 1 мая 2015 года по 25 апреля 2022 года, могут до 24 сентября 2022 года подать заявку на компенсацию. Пострадавшие могут получить от $200 до $400 (от 12,2 тыс. до 24,4 тыс. руб.) в зависимости от судебных расходов и количества участников коллективного иска. Окончательное слушание по утверждению мирового соглашения состоится 28 сентября.