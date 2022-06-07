Apple добавила новые функции в приложение CarPlay

Компания Apple представила обновленную версию автомобильного приложения CarPlay. Презентация состоялась на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, теперь с помощью CarPlay можно выводить дополнительные данные на цифровую приборную панель автомобиля. Помимо основной информации, например, скорости и оборотов двигателя, водитель сможет видеть настройки климатической системы, звонки и сообщения, данные навигационной системы. Кроме того, можно выбрать дизайн и цветовую схему по своему вкусу.

На презентации Apple заявила, что многие автопроизводители готовы предложить своим клиентам новую версию CarPlay. В частности, это Audi, Acura, Porsche, Jaguar, Volvo, Nissan, Ford.