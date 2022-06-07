Apple заставят отказаться от фирменного разъема для зарядки

Представители Совета Европейского союза и Европейского парламента приняли закон, согласно которому с осени 2024 года USB Type-C станет единым зарядным портом для всех смартфонов, планшетов, камер и других устройств в европейских странах. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на документ Европарламента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что переход на единый стандарт поможет пользователям сэкономить до 250 миллионов евро в год. По оценкам экспертов, ежегодно утилизированные и неиспользованные зарядные провода и блоки составляют около 11 тыс. тонн электронных отходов.

Принятый закон рассматривался в течение многих лет, но соглашение по нему было достигнуто 7 июня 2022 года после переговоров между различными органами ЕС. За годы проработки законопроекта производители Android-смартфонов перешли со стандарта micro USB на USB-C, в то время как Apple перешла от фирменного 30-пинового разъема к Lightning.

Таким образом, с осени 2024 года компания Apple не сможет продавать на территории европейских стран свои смартфоны, если не откажется от фирменного зарядного разъема в пользу Type-C. Компания уже некоторое время оснащает свои ноутбуки и планшеты зарядными портами USB Type-C, но смартфоны iPhone продолжаются выпускаться с проприетарным разъемом Lightning.