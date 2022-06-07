Apple отменила пароли

Apple представила появление беспарольной технологии авторизации на сайтах и в сервисах, сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анонс технологии Passkeys состоялся на презентации, посвященной первому дню конференции Worldwide Developers Conference (WWDC). По словам журналистов, опция позволяет буквально отменить обычные пароли в пользу биометрического стандарта авторизации. Passkeys основана на стандарте Web Authentication API (WebAuthn), который использует криптографию с открытым ключом. Созданные и сохраненные пароли хранятся на самом устройстве, а не на сервере. В Apple подчеркнули, что подобные пароли нельзя украсть или скомпрометировать с помощью фишинга.

Во время входа пользователю не нужно вводить классический пароль, состоящий из набора символов. Вместо этого требуется пройти авторизацию через Face ID или Touch ID на компьютере, смартфоне или планшете. Ключи сохраняются в iCloud и могут быть синхронизированы между Mac, iPhone, iPad и Apple TV. Также потребители смогут входить на сайты и сервисы под своей учетной записью на устройствах сторонних производителей, используя iPhone или iPad для сканирования QR-кода.

"Поскольку для входа в систему достаточно одного касания, это одновременно проще, быстрее и безопаснее, чем почти все распространенные современные формы аутентификации", - заметил инженер Apple Гаррет Дэвидсон. Новая технология Passkeys предусматривает использование на различных платформах.