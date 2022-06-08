Единая зарядка для единой Европы: теперь только USB-C

Единая зарядка для всей Европы: Евросоюз принял решение использовать единый стандарт разъёмов для периферии мобильных устройств. К осени 2024 года зарядки, наушники, колонки, камеры и всё тому подобное должно иметь разъём формата USB-C. Скорость зарядки также будет согласована и стандартизирована, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В Брюсселе говорят, что заботятся не только об удобстве для пользователей и сокращении расходов, но и об экологии.

Тьерри Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку:

"Это новое правило позволит сократить более тысячи тонн электронных отходов в год. Можете себе представить, один-единственный закон. И это также значительно сократит выбросы CO2. Это эквивалент 10 миллионов смартфонов или 2600 тонн сырья. А вы знаете, что сегодня сырьё ценнее, чем когда-либо".

Крупнейший противник такого решения - Apple: в "Айфонах" используется собственный проприетарный разъём Lightning, от которого теперь для европейского рынка придётся отказаться. По мнению Apple, решение Брюсселя затормозит развитие отрасли и внедрение инноваций.