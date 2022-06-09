BYD будет поставлять аккумуляторы для электромобилей Tesla

Ведущий китайский производитель электромобилей компания BYD планирует начать поставлять аккумуляторы для американской Tesla, у которой есть сборочное предприятие в Шанхае. Соответствующую информацию, как сообщает в среду информационный ресурс "Пэнпай", подтвердил на днях в интервью Центральному телевидению Китая исполнительный вице-президент BYD Лянь Юйбо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Tesla является очень успешным предприятием, BYD очень уважает Tesla, и мы хорошие друзья с Илоном Маском. Мы готовимся начать поставлять Tesla аккумуляторы для таких моделей, как Model X и Model S", - сказал Лянь Юйбо, отрывок из интервью которого распространили многие китайские СМИ. Сроков начала таких поставок вице-президент BYD не назвал.

В конце марта BYD отчиталась по финансовым показателям за 2021 год. Согласно официальным данным, выручка компании выросла на 38,02% в годовом выражении и составила 216,1 млрд юаней (около $40,1 млрд). Что касается относящейся к акционерам чистой прибыли, то она в прошлом году оказалась ниже, чем в 2020 году - 3,04 млрд юаней ($464,1 млн). Соответствующий показатель упал на 28,08%.

В первом квартале этого года чистая прибыль BYD составила 808 млн юаней ($123,3 млн), что на 240,59% превысило показатель аналогичного периода 2021 года. Что касается выручки, то за январь - март она превысила 66,82 млрд юаней ($10,2 млрд). Рост данного показателя в годовом выражении составил 63%.

Компания последние годы демонстрирует позитивную динамику по объемам продаж авто на альтернативных источниках энергии. В 2021 году они выросли на 231,6% и превысили 593,7 тыс. единиц.

За март и апрель компания несколько раз поднимала цены на свои автомобили, что связано с подорожанием исходных материалов, а также снижением размера государственных субсидий на покупку электромобилей.