Apple позволила заряжать два устройства одновременно
В интернет-магазине Apple появилась новая зарядка для двух устройств. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа обратили внимание, что после обновления интернет-магазина компании 6 июня в нем появился новый адаптер. Устройство подключается к электрической сети и имеет два разъема USB-C. Аксессуар позволяет заряжать два девайса одновременно. Стоимость девайса составляет 59 долларов.
По словам авторов издания, данный аксессуар будет удобен в поездках, так как позволит пользователю брать с собой минимум зарядных устройств. "Это удобно не только во время путешествий, а также тем, у кого дома просто не хватает розеток", - отметили специалисты.
Зарядный аппарат имеет мощность 35 ватт. Устройство будет доступно для покупки в США, Канаде, Китае, Японии, Мексике, Филиппинах, Тайване и Таиланде. Страницу с адаптером обнаружили на сайте Apple еще в апреле - судя по всему, ее опубликовали случайно.
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