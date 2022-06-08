Стало известно о разработке мощнейшего процессора Apple

Тайваньский производитель чипов TSMC в конце 2022 года начнет выпуск новейших процессоров Apple - M2 Pro. Об этом со ссылкой на аналитика Джеффа Пу сообщило издание 9To5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно заявлению Пу, M2 Pro станет одним из первых в мире серийных процессоров, созданных по трехнанометровому техпроцессу. Вместе с тем источник утверждает, что чип получит 12 ядер: восемь производительных и четыре энергоэффективных.

Для сравнения: текущая версия флагманского процессора Apple - M1 Pro - может похвастаться только пятинанометровым техпроцессом изготовления и 10 ядрами.

Джефф Пу также отметил, что первыми устройствами на базе M2 Pro, скорее всего, станут новый Mac mini, который на данный момент носит кодовое название J474, а также следующая модель iPad.