Microsoft готовится значительно сократить свою деятельность в России

Компания Microsoft планирует значительно сократить свою деятельность в России, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании заявили, что изменения затронут более 400 сотрудников.

"В результате изменений экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить нашу деятельность в России ... Мы продолжим выполнять наши существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока действует приостановка новых продаж", - говорится в сообщении компании.

В компании уточнили, что тесно сотрудничают с работниками, которых затронут изменения, и планируют обеспечить им полную поддержку. При этом в Microsoft не уточнили, какие именно сферы деятельности компании затронут грядущие изменения.