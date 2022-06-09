SpaceX запустила ракету с египетским спутником связи

Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит на орбиту египетский спутник связи Nilesat 301, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был осуществлен в 17:04 по времени восточного побережья США (01:04 четверга). Египетский спутник массой около 4,1 тонны будет выведен на геостационарную орбиту высотой около 35,8 тыс. км.

Первая ступень носителя ранее использовалась в шести запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.