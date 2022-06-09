Microsoft обвинили в бессилии перед спамом

Специалисты по безопасности рассказали об опасности распространенной уязвимости Windows. Об этом сообщает издание ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на специалистов агентства Proofpoint, которые изучают уязвимость под названием Follina. С ее помощью злоумышленники могут взламывать компьютеры с помощью отправки вредоносных писем. "Существует множество возможностей для ее использования в продуктах Microsoft Office и дополнительно в приложениях Windows", - отметили авторы.

Специалисты по безопасности обвинили Microsoft в бездействии, отметив, что компания не спешит бороться с уязвимостью и вредоносным спамом. "Энтузиазм, проявленный энтузиастами в отношении Follina, резко контрастирует со сдержанностью Microsoft", - отметили бессилие инженеров корпорации журналисты. В начале июня в корпорации обратили внимание на проблему и присвоили уязвимости индентификатор CVE-2022-30190, но до сих пор не выпустили исправляющий проблему патч.

"Непонятно, почему Microsoft продолжает преуменьшать значение этой уязвимости, которая активно эксплуатируется в реальных условиях", - заявил представитель фирмы Scythe Джейк Уильямс. Специалисты "Лаборатории Касперского" отметили, что атаки с помощью Follina чаще всего совершались на граждан США, России, Бразилии и Мексики. Также авторы подчеркнули, что ожидают всплеск новых атак.

Специалисты по безопасности отметили высокую опасность атак с использованием Follina, так как она не требует такого же уровня взаимодействия, как другие типичные способы удаленного взлома. Уточняется, что пользователю даже не нужно открывать зараженный документ - достаточно его появления в режиме предварительного просмотра.

Исследователи вирусов рассказали о появлении уязвимости Follina в конце мая. Злоумышленники рассылают модифицированные текстовые документы и предлагают открыть их жертвам с помощью программы Microsoft Word. Уязвимость позволяет выполнить спрятанный в документе удаленный код.